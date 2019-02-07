شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الذياب تفوز بانتخابات الجمعية السعودية للتمريض والان مع التفاصيل
وبدأت الذياب العمل بالتمريض بعد حصولها على درجة الدبلوم في تخصص التمريض، وواصلت دراستها لتنال درجة الماجستير عام 2012م بتخصص إدارة وتعليم التمريض.
وعملت الذياب، ممرضة ثم مسؤولة تعليم وتدريب، وحالياً تشغل منصب مدير إدارة التمريض في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وشاركت الذياب في العديد من المؤتمرات والأنشطة العلمية كمحاضر ومنظم، وساهمت في إنشاء مكاتب التعليم في الرعاية الصحية الأولية لأول مرة عام 1425هـ. كما شاركت باسم إدارة التمريض في عدة برامج لتحسين الأداء على مستوى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وحصلت على جائزة وزارة الصحة للتمريض المتميز عام 2006م، وعلى جائزة نسيبة بنت كعب على مستوى المملكة عام 2015م.
وشاركت الذياب في عدة لجان تعاقد خارج المملكة، كما حصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير نظراً لتميزها ومشاركاتها العلمية المتعددة.
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