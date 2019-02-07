شكرا لقرائتكم خبر عن 2هللة ارتفاع في أسعار الذهب أمام الريال السعودي اليوم الخميس 7 فبراير 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بنحو 2 هللة مقارنة بأسعار الأمس والذي يأتي بعد ارتفاع الأسعار أمس، بضغك من صعود أسعار الذهب عالميا.
أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم:
أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.96 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.25 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.97 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الخميس لعيار 12 فسجلت 78.83 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,903 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,104 ريالات.
2هللة ارتفاع في أسعار الذهب أمام الريال السعودي اليوم الخميس 7 فبراير 2019
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