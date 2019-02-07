السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:09 مساءً, 7 فبراير 2019 م التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد سعيد آل جابر, بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم, السفير الفرنسي المعتمد لدى اليمن كريستيان تيستو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, والقضايا ذات الاهتمام المشترك, إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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