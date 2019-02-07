شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف مرض بشري جديد .. وزير الصحة يكرم «الوادعي» والان نبدء بالتفاصيل

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ، الدكتور علي الوادعي استشاري مخ وأعصاب وصرع الأطفال بمناسبة اكتشاف مرض بشري جديد "الصرع المستعصي والتأخر الذهني الشديد وصغر حجم الرأس المكتسب" الذي اكتشف بمدينة الملك فهد الطبية، حيث تم اعتماد المرض من جامعة جون هوبكنز الأمريكية بمرض"متلازمة الوادعي".



كانت هذه تفاصيل خبر اكتشف مرض بشري جديد .. وزير الصحة يكرم «الوادعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.