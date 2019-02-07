شكرا لقرائتكم التعدين جزء رئيسي من خطط المملكة في رؤية محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

تُجهز المملكة سلسلة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية التي من شأنها أن تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وترمي لتغيير مسارات الاقتصاد السعودي والبدء في الاعتماد على مصادر مختلفة للإيرادات.

مجال التعدين

وأشار موقع “بزنس لايف” المتخصص في الاقتصاد الإفريقي، إلى أن المملكة ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مجالات التعدين في المملكة، وذلك كجزء من خطط الابتعاد عن الاعتماد على النفط.

قال مسؤولون حكوميون كبار، أمس الأربعاء، إن المملكة ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار لتعزيز الوصول إلى البيانات الجغرافية وتقليل الروتين الرقابي التنظيمي فيما تتطلع إلى تعزيز التنقيب عن المعادن.

وتشكل خطط الحكومة لتحفيز قطاع التعدين جزءاً من استراتيجية صناعية أوسع نطاقًا تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) على مدى العقد المقبل.

رؤية 2030

وسيتم الاستثمار من خلال البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل والإمداد (NIDLP)، وهو جزء من رؤية 2030، وهي استراتيجية إصلاحية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى التخلص من الأنماط الاقتصادية التقليدية وخلق فرص عمل جديدة.

وقال خالد المديفر نائب وزير الطاقة والثروة المعدنية خلال مؤتمر عن التعدين في إفريقيا: “لقد اتسم التعدين السعودي لبعض الوقت بنقص البيانات الجغرافية المتاحة للجمهور.. وسيتم إنفاق 3.8 مليار دولار على تسهيل القيام بالأعمال وتحسين جودة البيانات لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص التعدين الجديدة للذهب والمعادن الأرضية النادرة وغيرها.



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