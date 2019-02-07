الان تتابع أمير مكة بالنيابة يدشن مشاريع تنموية لأهالي محافظتي الجموم وبحرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

دشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة، بالنيابة، اليوم الخميس، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظتي الجموم وبحرة.

وشهد توقيع عقود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورافقه خلال الجولة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وعدد من القياديين والمسؤولين بالأمانة.

وزار صاحب السمو الملكي، مبنى بلدية محافظة الجموم واطّلع على معرض مشاريع الإدارات الحكومية والفرص الإستثمارية بالمنطقة، كما وضع حجر الأساس لمشروعي حديقة طريق الهجرة على مساحة 40 ألف م2 والساحة العامة للاحتفالات على مساحة 60 ألف م2، ودشن المبادرة التوعوية للمحافظة على المرافق العامة تحت عنوان “رفقا بالمرافق”، والتي أطلقتها بلدية المحافظة وتستهدف كافة شرائح المجتمع، وبعث أول رسالة نصية لأحد المواطنين خلال تدشينه لخدمة الرسائل النصية بقسم خدمة العملاء بمبنى بلدية محافظة الجموم.

وواصل صاحب السمو الملكي، زيارته التفقدية لمحافظة بحرة، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء حديقة البشائر النموذجية لأهالي محافظة بحرة، وتقع الحديقة وسط بحرة بين طريق مكة القديم وشارع العين العزيزية، على مساحة (3000) م2 وتتضمن مسطحات خضراء وممرات للمشاة‏ وساحات اجتماعية وترفيهية و تعليمية وثقافية ومواقف للسيارات والعديد من الخدمات العامة لتشكل متنفسًا لسكان المنطقة.

وشهد توقيع مذكرات تفاهم بمحافظة بحرة للمشروع التطويري جادة الرؤية والحديقة النموذجية وتحسين الشارع الرابط بين طريق مكة جدة القديم وطريق العين العزيزية بطول 2 كيلو بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات منها بناء المركز الحضاري وصالة للاحتفالات.

من جهته، أشاد أمين العاصمة المقدسة بالدعم والاهتمام الذي تحظاه كافة القرى والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة، من قِبل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومن قِبل نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ووضع برامج لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية وإيجاد مشاريع تنموية، واقتصادية، يعود ريعها بالنفع على أهالي تلك المحافظات.