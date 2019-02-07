تقرير سري يكشف مفاجأة بشأن اغتيال الصحفي السعودي خاشقجي

أكدت صحيفة وول ستريت الأمريكية في تقرير لها نشرته صباح اليوم الخميس عن استعانة المملكة العربية السعودية بشركة أمنية من داخل الولايات المتحدة تحمل إسم (كرول) وذلك لتبرئة ولي العهد محمد بن سلمان من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في شهر أكتوبر الماضى داخل القنصلية السعودية في إسطنبول , بعد أن قامت الـ CIA وكالة المخابرات الأمريكية بنشر تقرير تؤكد من خلاله عن وجود علاقة لمحمد بن سلمان بإغتيال خاشقجي.

وأكدت الجريدة أن السعودية استنكرت تقرير وكالة المخابرات الأميركية وإدانة بن سلمان , الأمر الذي استدعى المملكة للاستعانة بشركة كرول الأمنية للرد على استنتاجات السى اى ايه وإعداد تقرير بالأدلة ينفى وجود أى علاقة لولى العهد محمد بن سلمان بقتل خاشقجي .

ونشرت الصحيفة وول ستريت جزء من التقرير الخاصة بشركة كرول , والذى تبين من خلاله قيام الشركة (كرول) بفحص الهاتف الخاص بمساعد محمد بن سلمان القحطاني والذي يعد اليد اليمنى له , وفى اليوم الثانى من شهر أكتوبر الماضى كانت هناك حوالى 11 رسالة نصية تم إرسالها من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطبيق “الواتساب” إلى مساعده القحطانى كانت تتناول أمور عادية لا يوجد لها اى علاقة او أشارة لجمال خاشقجى بالإضافة إلى تفاصيل إتصال هاتفي بين ولي العهد ورئيس وزراء اسبانيا .

كما أن الشركة “كرول” لم تجد تغيير او حذف اى بيانات على الهاتف الخاص بالقحطاني , وأن الرسالة الوحيدة التى قام القحطانى بحذفها كانت توجد بها أخطاء إملائية وفقاً لما أبلغه النائب العام السعودى للشركة .