شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع تشغيل صالات سينما «AMC» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت شركة مشاريع الترفيه السعودية «SEVEN»- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - اتفاقية شراكة مع شركة تسويق وتطوير عقاري متخصصة- لتوسيع نطاق تشغيل صالات سينما AMC حول المملكة في مجمعات تجارية مختلفة تدار من قبل الشركة العقارية.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء خطة مشاريع الترفيه السعودية على توسيع انتشار الخدمات الترفيهية لتغطي جميع مناطق المملكة؛ بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع السعودي، وتقديم أفضل الخيارات الترفيهية وأكثرها تنوعاً بدءًا من قطاع السينما ووصولا إلى الكثير من الخيارات المبتكرة التي ستحقق الاحتياجات الترفيهية للسكان.

يذكر أن شركة التطوير العقاري ذات خبرة في هذا الشأن إذ تدير 13 مجمعا تجاريا، أنشئ وفق أعلى المعايير العالمية في قطاعات التطوير التجاري والعقاري.

ويعد قطاع السينما الذي دخل إلى السوق السعودي أخيرا من القطاعات المهمة لشركة «مشاريع الترفيه السعودية» بصفتها الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، وتعمل على إنشاء مشاريعٍ ترفيهية متنوعة بمواصفات عالية من خلال 4 قطاعات رئيسية، انطلقت عبر قطاع السينما الذي يعد الاستثمار الأول للشركة بالشراكة مع مجموعة AMC الترفيهية القابضة، إذ تسعى شركة «مشاريع الترفيه السعودية» لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما في مختلف مناطق ومدن المملكة.