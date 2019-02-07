شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية» تحدد 26 جمادى الآخرة لمحاكمة «الصيعري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الدائرة الثلاثية الاولى بالمحكمة الجزائية المتخصصة - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه عيضه بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، و تحدد يوم الأحد 26 / 6 /1440هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحًا للنظر الدعوى.

و طلبت المحكمة من المدعى عليه الحضور فى الموعد المحدد يمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابيًا، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.