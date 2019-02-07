شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى الإشراف التربوي يناقش رفع مستوى التحصيل الدراسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (سراة عبيدة)

يُطلق محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد جزوا، فعاليات ملتقى الإشراف التربوي الخامس الذي تنظمه إدارة تعليم سراة عبيدة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين، وبنات)، وترعاه صحيفة "الخليج 365" إعلامياً، وسط استعدادات وترتيبات تتناسب وأهمية الملتقى الذي يستمر ليومين (الثلاثاء، والأربعاء) القادمين، على مسرح إدارة التعليم (للبنين)، ومسرح مبنى تعليم البنات (للبنات).

ويستضيف الملتقى كوكبة من التربويين وخبراء التعليم على مستوى المملكة، لتقديم مالديهم من خبرات حول «التحصيل الدراسي.. تحديات وتطلعات»، منهم الخبير التعليمي مدير عام تعليم منطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، والدكتور خليل بن عبدالله الحدري أستاذ أصول التربية الإسلامية المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود، والدكتور شائع بن يحيى آل راقع أستاذ الكيمياء العضوية المشارك في جامعة طيبة، وغيرهم من الأكاديميين والتربويين الذين سيناقشون خلال المتلقى العديد من الموضوعات التربوية التي تتمحور حول مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب.

ومن الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الملتقى، دورة قادة العمل التربوي الذي يسهم في رفع مستوى التحصيل، وصناعة معلم المستقبل في ضوء أهداف التربية الإسلامية وأثرها على التحصيل الدراسي، واستراتيجيات التدريس في القرن الـ21 وأثرها على رفع تحصيل الطلبة في الاختبارات الدولية، ودور التجارب العلمية في رفع مستوى التحصيل، ودور الطالب في تنمية قدراته العلمية وتعزيز مشاركته في المسابقات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يرعاه رسمياً المندرة العربية، ومتجر أحبار راعياً ذهبياً، كما ترعاه "الخليج 365" إعلامياً.