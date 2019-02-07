السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض بحث وزير الإعلام تركي الشبانة في مكتبه اليوم، مع سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود آل خليفة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يبحث الموضوعات المشتركة مع سفير البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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