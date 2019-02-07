، موسكو تستبق "قمة سوتشي" بمطالبة أنقرة بمواجهة متشدّدي "النصرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعقد بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران

طالبت روسيا تركيا اليوم (الخميس)، ببذل المزيد من الجهد لمواجهة متشددي جبهة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) في محافظة إدلب السورية، وفاء لتعهدات قطعتها في إطار اتفاق مع موسكو العام الماضي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيسَي تركيا وإيران الأسبوع المقبل، في قمة بمدينة سوتشي بجنوب روسيا؛ حيث من المتوقع أن يبحثوا الشأن السوري.