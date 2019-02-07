، "هادي" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم ،

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد حرصه على تحقيق السلام طبقًا للمرجعيات

طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشددًا على أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، يستدعي مزيدًا من الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها للإذعان للسلام.

وجدد "هادي" خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

من جهته أكد السفير الأمريكي موقف واشنطن الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات.