، "هادي" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم ،

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طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشددًا على أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، يستدعي مزيدًا من الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها للإذعان للسلام.
وجدد "هادي" خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وفقًا لـ"سبتمبر نت".
من جهته أكد السفير الأمريكي موقف واشنطن الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات.
"هادي" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشددًا على أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، يستدعي مزيدًا من الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها للإذعان للسلام.
وجدد "هادي" خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وفقًا لـ"سبتمبر نت".
من جهته أكد السفير الأمريكي موقف واشنطن الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
05:34 PM
جدّد حرصه على تحقيق السلام طبقًا للمرجعيات
طالب الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم (الخميس)، الأمم المتحدة بممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على تنفيذ اتفاق استوكهولم، مشددًا على أن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ومماطلتها في كل فرص السلام وآخرها اتفاق استوكهولم، يستدعي مزيدًا من الضغط من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها للإذعان للسلام.
وجدد "هادي" خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، حرصه الدائم على السلام المرتكز على أسسه ومرجعياته المتعارف عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وفقًا لـ"سبتمبر نت".
من جهته أكد السفير الأمريكي موقف واشنطن الداعم لليمن وشرعيته الدستورية في مواجهة التحديات.
، "هادي" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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