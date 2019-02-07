، أمير مكة بالنيابة يزور "الجموم" و"بحرة" ويلتقي الأهالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرم ذوي شهداء الواجب وشهد عدة اتفاقيات

زار أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، محافظتي الجموم وبحرة؛ استكمالاً لجولاته التفقدية على محافظات المنطقة.

والتقى خلال زيارته لـ"الجموم"، عددًا من أهالي المحافظة، واستمع لمطالبهم، ثم كرّمه أبناء وذوو شهداء الواجب من المحافظة، واستقبل أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في عدة مجالات.

وترأس أمير مكة المكرمة بالنيابة اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة؛ حيث اطلع خلاله على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة، والأخرى المتعثرة، وسبل تسريع العمل فيها.

وشهد توقيع عقود شراكة بين عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص، شملت المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة، وشرطة المحافظة ومكتب التعليم، والكلية الجامعية ومجمع الصاعدي الطبي.

وانتقل إلى مقر بلدية محافظة الجموم؛ حيث دشن خدمة الرسائل النصية في قسم خدمة العملاء، واستمع إلى نبذة عن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة ومبادرة الحي الذكي، ضمن المعرض الذي تقيمه البلدية.

ووضع خلال زيارته لمقر بلدية الجموم، حجر الأساس لمشروع الساحة العامة للاحتفالات بالمحافظة، والمزمع تنفيذها على مساحة 60 ألف متر مربع، وحجر أساس مشروع حديقة طريق الهجرة على مساحة 40 ألف متر مربع.

ودشن مبادرة التوعية بالمحافظة على المرافق العامة التي نظمتها البلدية، تحت مسمى "رفقًا بالمرافق"، وتستهدف شرائح المجتمع كافة على مستوى الجموم، في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية، إلى جانب الأماكن العامة كالحدائق وغيرها.

‏وزار أثناء الزيارة الشيخ شرف بن عبد الله الشريف، أحد أعيان المحافظة في منزله.

وانتقل الأمير بدر بن سلطان إلى محطته الثانية بحرة، ووقف على سير العمل في طريق "جدة - مكة المكرمة" المباشر، الذي يجري تنفيذه على ثلاث مراحل: الأولى يبلغ فيها طول الطريق 5.4 كلم، بنسبة إنجار 29%، والثانية يبلغ طولها 16 كلم بنسبة 64%‎، فيما يبلغ طول الطريق في مرحلته الثالثة 27 كلم بنسبة 35%.

ويهدف المشروع إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل الوصول من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة، واختصاره للمسافة والوقت.

والتقى عددًا من أهالي المحافظة، وكرم أبناء وذوي شهداء الواجب، وأطلق مبادرة محافظة بحرة "راقب" ضمن مبادرات "الحي النموذجي"؛ لإشراك المواطنين في تنمية المحافظة، ورصد ملاحظاتهم بتعميم رقم هاتف على الأهالي واستقبال البلاغات يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 11 مساءً، وسيتم تشكيل فريق ميداني مكون من المحافظة والبلدية والشرطة ووزارة العمل ووزارة التجارة.

وشهد أمير مكة بالنيابة توقيع اتفاقيات تعاون بين محافظة بحرة وشركة "بن لادن"؛ لبناء المركز الحضاري وصالة احتفالات ومرفقاتها بمقر المحافظة.

كما شهد توقيع اتفاقية رعاية الحالات الخاصة بالمدارس بين مكتب تعليم البنين بمحافظة بحرة وجمعية "يسر"، وتوقيع اتفاقية رعاية مهرجان اليتيم بالمحافظة، بين مكتب تعليم البنات ولجنة التنمية الاجتماعية، وأخيرًا توقيع اتفاقية إنشاء حديقة لأهالي محافظة بحرة، بين أمانة العاصمة المقدسة والدكتور المحامي أحمد الغامدي.