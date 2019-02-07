، "الجزائية" تحدد موعد نظر دعوى الادعاء العام ضد "الصيعري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحاكم طبقًا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة - الدائرة الثلاثية الأولى - أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه/ عيضة بن سعد بن محمد آل علي بن ليث الصيعري، سعودي، بموجب الهوية الوطنية رقم (105179944)، وقد تحدد يوم الأحد 26 / 6 /1440هـ، الساعة الثامنة والنصف صباحًا لنظر الدعوى.

وعلى المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد بمقر المحكمة بمدينة الرياض، مع إحاطته بأنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية، فسيتم نظر الدعوى غيابيًا، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 16 وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ، ويرجى ممن يعرف عنه شيئًا إبلاغه بذلك.