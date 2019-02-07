، حملة لتنظيف الشواطئ وزراعة المانجروف في "القنفذة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفّذها "البيئة" بالتعاون مع إدارة التعليم وبلدية القوز

ينفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، حملة بيئية لتنظيف الشواطئ وزراعة أشجار المانجروف، في إطار تنشيط دور الإرشاد والتوعية بأهميته للبيئة البحرية.

حيث تأتي هذه الفعالية ضمن مشاركة مكتب الوزارة في المشروع الكشفي للحفاظ على البيئة والمقام على شاطئ ومرفأ الجميعات بمركز القوز، من خلال التعاون مع إدارة التعليم بمحافظة القنفذة وبلدية القوز، وبحضور رئيس مركز القوز ومدير التعليم بالقنفذة، ومساعد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، ورئيس بلدية القوز.

وتتمثل مشاركة المكتب في إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ والتشجير بشتلات نبات المانجروف، بالإضافة إلى التوعية بأضرار الرعي الجائر على هذه الأشجار الهامة للبيئة البحرية ودعم مصايدها.

وشارك في الحملة: مساعد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس محمد المعيدي، ورئيس قسم الثروة السمكية بالمكتب المهندس إبراهيم الفاهمي، ورئيس قسم البيئة بالقنفذة المهندس علي الحارثي، والمختصون في البيئة والثروة السمكية من منسوبي المكتب.