السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير التعليم العالي الجزائري



الجزائر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

التقى سفيـر خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الطاهر حجار في مكتبه بمقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

17:21ت م

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الجزائر 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسالتقى سفيـر خادم الحرمين الشريفيـن لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري الطاهر حجار في مكتبه بمقر الوزارة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين المملكة العربية السعودية والجزائر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق طموحات قادة الشعبين الشقيقين.// انتهى //17:21ت م0189

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