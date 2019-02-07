سياسي / رئيس النواب اللبناني يستقبل رئيس الوزراء الايطالي



بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت اليوم، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .

وجرى خلال اللقاء، عرض التطورات السياسية الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية .

// انتهى //

17:18ت م

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بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في العاصمة بيروت اليوم، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .وجرى خلال اللقاء، عرض التطورات السياسية الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية .// انتهى //17:18ت م0188

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