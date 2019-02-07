

بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي ببعبدا اليوم، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .

وجرى خلال اللقاء عرض لسبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين .

// انتهى //

17:17ت م

0185



بيروت 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الرئاسي ببعبدا اليوم، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي .وجرى خلال اللقاء عرض لسبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين .// انتهى //17:17ت م0185

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يستقبل رئيس الوزراء الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.