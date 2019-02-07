انت الان تتابع تفاصيل خبر "معتقلي الرأي": السعودية تعذب أبناء الحوالي وتحرمهم النوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 05:25 مساءً - كشف حساب "معتقلي الرأي"، المعني بمتابعة أخبار المعتقلين في السعودية وتوثيق الانتهاكات ضدهم، عن تعرض أبناء الداعية المعتقل في السجون، سفر الحوالي، لضغوطات كبيرة وتعذيب في السجن وحرمان من النوم، في الأشهر الأولى من اعتقالهم.

وقال الحساب في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: إن "أبناء الداعية الحوالي، وهم: عبد الرحيم، وعبد الله، وإبراهيم، وعبد الرحمن، تعرضوا لأقسى أنواع الضغوطات؛ من أجل الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات حول كتاب والدهم: المسلمون والحضارة الغربية".

وكان الأمن السعودي اعتقل الحوالي، في يوليو 2018؛ بعد أن نشر الكتاب الذي يتكون من ثلاثة آلاف صفحة، وهو ما زال نسخة أوّلية لم تُطبع بعد، وقد انتقد فيه المؤلّف إنفاق السعودية الباهظ على استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الرياض منتصف 2017.

وتضمّن الكتاب نصائح للعلماء والدعاة والعائلة الحاكمة، ومنها قوله: إن "السياسة الحكيمة تقتضي الوقوف مع القوة الصاعدة التي لها مستقبل، وليس القوة الآخذة في الأفول، وكل ناظر في أحوال العالم يقول إن المستقبل للإسلام، وإن أمريكا آخذة في الأفول والتراجع".

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين الذين حاولوا فيما يبدو التعبير عن رأيهم المعارض لما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.