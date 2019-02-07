شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي سعودي يكشف فرص المستثمرين في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والان مع التفاصيل

قال المهندس خالد الغامدي، الخبير الاقتصادي السعودي، إن محفزات الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كثيرة ومتنوعة، أهمها استقرار الامن والأمان بالمملكة العربية السعودية وتوفر الثروات الطبيعية، والموقع الاستراتيجي اللوجستي للمملكة العربية السعودية، والاقتصاد المتماسك للمملكة في ظل ترتيب إقتصاد السعودية الثامن عشر على مستوى دول مجموعة العشرين.

وأوضح "الغامدي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن البرنامج سيسهم في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بنهاية عام 2030 من خلال 330 مبادرة متنوعة في تقليل نسب البطالة وخلق فرص وظيفية بعدد 1.6 مليون وظيفة وزيادة الاسهام في في الناتج المحلي بقيمة 1.2 تريلون ريال، واستقطاب استثمارات بحجم 1.7 تريلون ريال كما سترتفع نسبة الصادرات الغير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي كما سيحقق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مؤشرات تعظيم المحتوى المحلي لتوطين الصناعات والخدمات.