شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث العلاقات مع سفير البحرين والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتبه اليوم، سفير البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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