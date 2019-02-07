شكرا لقرائتكم وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتب معاليه اليوم، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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