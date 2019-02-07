- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس
التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في مكتب معاليه اليوم، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.
وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفير البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.