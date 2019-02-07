شكرا لقرائتكم فيديو وصور .. جبل اللوز يكتسي الأبيض بعد أمطار تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - تبوك

هطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على منطقة تبوك، شملت محافظة حقل ومراكزها “الزيته، وعلقان والظهر، وعلو القصير، والوادي الجديد، أبو الحنشان”, وعلى محافظة ضباء وجميع المراكز الشمالية التابعة لها “الخريبة، وشرما، وروى، وبئر فحيمان، وصدر، والصورة، والمويلح”.

كما هطلت أمطار على المراكز التابعة لمنطقة تبوك: “اللوز، وحالة عمار، ونعمي، وبجده، والسرو”, فيما شمل هطول الأمطار محافظة البدع ومراكزها , ارتوت على إثرها الأرض.

وتبادل المغردون صورًا ومقاطع فيديو توثق أمطار تبوك اليوم.

وقال الباحث المتخصص في مناخ تبوك عيد المضلعاني: هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة تبوك تركزت على الأحياء الشمالية وباتجاه طريق عمان.

وتوقع المضلعاني عاصفة بردية على شمال تبوك بقوله: عاصفة بردية مقبلة شمال تبوك والله أعلم.

وحذر من المجازفة بقطع السيول مشيرًا إلى أن السحب بدأت تشتد على طريق الحرة جنوب تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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