نتائج قبول النيابة العامة: هنا رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف هيئة النيابة العامة...

منذ أشهر قليلة قامت هيئة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حاجتها لشغل وظائف في النيابة العامة السعودية، وأكدت أن هذه الوظائف متاحة لجميع السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها هيئة النيابة العامة السعودية، وفور الإعلان عن هذه الوظائف سارع الكثير من الشباب السعودي بالتقديم في هذه الوظائف وإحضار جميع الأوراق المطلوبة منهم وتقديمها عبر الموقع الرسمي لهيئة النيابة العامة السعودية.

هيئة النيابة العامة السعودية

بعد الإعلان عن هذه الوظائف قامت هيئة النيابة العامة السعودية بالإعلان عن جميع الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف، وكذلك قامت بالكشف عن جميع التخصصات المطلوبة في هذه الوظائف، وفور انتهاء عملية التقديم قامت هيئة النيابة العامة السعودية بإجراء المقابلات الشخصية مع جميع المتقدمين وعقد الاختبارات اللازمة لهم واختيار الأنسب لشغل هذه الوظائف التي تعتبر من أرقى وأهم الوظائف في المملكة العربية السعودية.

النيابة العامة السعودية

أما عن الشروط التي حددتها هيئة النيابة العامة والتي يجب توافرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف فهى:-

أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة.

أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.

أن يكون المتدم حاصل على مؤهل الشريعة والأنظمة من أي جامعة داخل المملكة العربية السعودية.

ان يكون السجل الخاص بالمتقدم خالي من اي جزاءات في العمل الذي كان يعمل فيه المتقدم سابقا.

الاستعلام عن نتائج النيابة العامة السعودية 2019

أعلنت اللجنة القضائية السعودية أنه تم بالفعل الانتهاء من فرز الأوراق الخاصة بجميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، واليوم تم الإعلان عن أسماء جميع المقبولين في هذه الوظائف، وطالبت الهيئة القضائية السعودية جميع المتقدمين بضرورة الإسراع والدخول على موقع هيئة النيابة العامة السعودية للاستعلام الفوري عن أسماء المقبولين.