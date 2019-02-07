شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع 1,000 سلة غذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الضالع)قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 1,000 سلة غذائية تزن 74 طنًا، للنازحين والمتضررين في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 6,000 شخص.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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