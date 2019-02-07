شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: إنشاء 3 وحدات لقياس الأداء والإجراءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإنشاء ثلاث وحدات تطويرية في ديوان إمارة المنطقة، تشمل وحدة البرامج والمبادرات، وحدة متابعة الإجراءات، ووحدة لقياس الأداء والتقويم؛ لتكون ضمن استحداث الوحدات التطويرية لرفع كفاءة الأداء بإمارة المنطقة، وربطها بنائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي، بإشراف وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وربط إدارة شؤون اللجان بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير بديوان إمارة المنطقة.

ويأتي توجيه أمير القصيم بإنشاء الوحدات المتخصصة بهدف التركيز والاهتمام المتواصل بشكل مكثف على متابعة العمل وتقويم كفاءة الأداء بإمارة المنطقة وفي جميع محافظاتها ومراكزها، إضافة إلى رفع كفاءة متابعة المعاملات المرتبطة بالجهات الحكومية بالمنطقة والإدارات المختصة بالإمارة، وكذلك تعزيز البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها بمنطقة القصيم وبشكل مستمر.

وستسهم الوحدات التي تم إنشاؤها إلى تحديد نقاط القوة والضعف في العمل والوصول إلى التطلعات المنشودة في الأداء ومواكبة التغيرات التي تواجه الحراك التوسعي في العمل الذي تقدمة إمارة منطقة القصيم، عبر شباب وفتيات المنطقة في الأعمال التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تسهم على تشجيعهم على العمل المستمر والمتواصل، إضافة إلى إنشاء بنية إدارية مثالية لتعزيز الأداء وتقديم خدمات إدارية متميزة للمواطنين والمواطنات.

من ناحية أخرى، تفقد أمير القصيم اليوم، سير العمل وكيفية الأداء لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم. وتجول خلال زيارته على أقسام المبنى والتقى بالموظفين بالقسمين الرجالي والنسوي، وشاهد عملهم عن قرب.

ورأس أمير القصيم اجتماعا لقيادات ومديري إدارات فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عمر الربيعان، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

وشدد الأمير على إيجاد آليات ومبادرات متعددة لخدمة ودعم المحتاجين من المواطنين والمواطنات، وتنفيذ زيارات ميدانية والوصول إلى المحتاجين بمنازلهم؛ للوقوف على مدى احتياجاتهم من خلال فريق عمل من كل إدارة لها عملها واختصاصها.

ولفت إلى أن أسر منطقة القصيم من مناطق المملكة الأقل احتياجا، داعيا إلى إيجاد فرص العمل للشباب وفتح الآفاق أمام الشباب وإيجاد فرص عمل لهم بالتنسيق مع القطاع الخاص.

من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء صالح الفوزان.

وثمن أمير القصيم الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم، الذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة، عبر تعزيز الوسطية والاعتدال والمساهمة في تعزيز اللحمة الوطنية وحماية المجتمع.

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