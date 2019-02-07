شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تزيل مخيمات مخالفة غرب كوبري الأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أزالت أمانة محافظة جدة جميع المخيمات الواقعة غرب كوبري الأمن العام بنطاق بلدية أبحر الشمالية، بعد إشعارها نظاميًا بالإزالة وإخلاء المنطقة. وجاءت الإزالة لاستغلال الأراضي المملوكة للغير ولدواع أمنية، فضلًا عن التلوث البيئي والبصري في المنطقة وسوء النظافة ووجود أغنام وحظائر مخالفة، بينما بدأت الأمانة في تنظيف كامل الموقع، ورفع المخلفات بجانب تكثيف الجهود الرقابية لمنع أي استخدامات غير نظامية للمنطقة.



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