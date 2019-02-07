السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 42 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا خلالها لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.

// انتهى //

16:37ت م

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القدس المحتلة 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 42 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، استمعوا خلالها لشروحات حول المعبد والهيكل المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.// انتهى //16:37ت م0151

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