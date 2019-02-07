السعودية اليوم / أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة

جدة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسواصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اليوم جولاته على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الجموم ، وبحرة .وفي مستهل الجولة التي بدأها بمحافظة الجموم ، التقى الأمير بدر بن سلطان ، عدداً من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم ، ثم كرّم سموه أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة ، كما التقى عدد من أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في عِدة مجالات .وترأس أميرمنطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة ، حيث اطلع خلاله على المشاريع المنجزة ، والجاري تنفيذها ، والمعتمدة ، كذلك الأخرى المتعثرة ، وسبل تسريع العمل فيها ، وشهد سموه توقيع عقود شراكة بين عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ، التي شملت المحافظة ، وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة ، وشرطة المحافظة ، ومكتب التعليم ، والكلية الجامعية ، ومجمع الصاعدي الطبي .وانتقل سموه ، إلى مقر بلدية محافظة الجموم ، حيث دشّن خدمة الرسائل النصية في قسم خدمة العملاء ، واستمع إلى نبذة عن أبرزالمشاريع القائمة والمستقبلية ، والفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة ، ومبادرة الحي الذكي ، وذلك ضمن المعرض الذي تقيمه البلدية .و خلال زيارته مقر بلدية الجموم ، وضع سموه حجرالأساس لمشروع الساحة العامة للاحتفالات بالمحافظة ، المزمع تنفيذه على مساحة 60 ألف مترمربع ، إضافة إلى حجر أساس مشروع حديقة طريق الهجرة البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع .كما دشّن سموه مبادرة التوعية بالمحافظة على المرافق العامة التي نظمتها البلدية تحت مسمى "رفقاً بالمرافق" ، التي تستهدف كافة شرائح المجتمع على مستوى محافظة الجموم ، في المدارس والجامعات ، والإدارات الحكومية ، إلى جانب الأماكن العامة كالحدائق وغيرها .بعد ذلك قام سمو الأمير بد بن سلطان بزيارة الشيخ شرف بن عبدالله الشريف ، أحد أعيان محافظة الجموم في منزله.عقب ذلك زار الأمير بدر بن سلطان محافظة بَحرة ، حيث وقف سموه على سير العمل في طريق جدة - مكة المكرمة ، المباشر ، الذي يجري تنفيذه حالياً على ثلاثة مراحل ، الأولى منها بطول طريق يصل إلى 5.4 كيلومتر ، بنسبة انجار 29% ، والثانية يبلغ طولها 16 كيلو متر ، بنسبة 64%‎ ، فيما يبلغ طول الطريق في مرحلته الثالثة 27 كيلو متر ، بنسبة 35% ، ويهدف المشروع إلى خدمة الحجاج والمعتمرين ، وتسهيل الوصول من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة المكرمة ، إضافة إلى اختصاره للمسافة والوقت .والتقى سموه خلال الزيارة عددا من أهالي المحافظة ، ومن ثم كرّم أبناء وذوي شهداء الواجب ، كما أطلق مبادرة محافظة بحرة بعنوان "راقب" ، ضمن مبادرات "الحي النموذجي" ، التي تهدف إلى إشراك المواطنين في تنمية المحافظة ، ورصد ملاحظاتهم من خلال تعميم رقم هاتف على الأهالي واستقبال البلاغات يوميًا من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الـ 11 مساء ، كما سيتم تشكيل فريق ميداني مكون من المحافظة ، والبلدية ، والشرطة ، ووزارتي العمل ، والتجارة.وشهد أمير مكة المكرمة بالنيابة ، توقيع اتفاقيات تعاون لبناء المركز الحضاري وصالة احتفالات ومرفقاتها بمقر المحافظة، وتوقيع اتفاقية رعاية الحالات الخاصة بالمدارس ببحرة، واتفاقية رعاية مهرجان اليتيم بالمحافظة، وأخيرًا توقيع اتفاقية إنشاء حديقة لأهالي محافظة بحرة.// انتهى //16:33ت م0145