السعودية اليوم / الملحم : قرار مجلس الوزراء بانضمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى عضوية المجلس الصحي يحقق تكاملية في الأدوار



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة عبدالله بن صالح الملحم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام ممثل وزارة العمل

والتنمية الاجتماعية إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.

وأكد الملحم أن هذا القرار يحقق التنسيق والتكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية في العديد من المجالات ذات الأهداف المشتركة، ويرفع جودة العمل بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، مضيفاً أن انضمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى عضوية المجلس

سيسهم في زيادة انسجام السياسات والإجراءات بين المجلس والوزارة، ويخدم تنمية القوى العاملة وتطويرها بما يتوافق مع سوق العمل والمشاركة في توطين الوظائف الصحية، وكذلك تنسيق العمل التطوعي في المجال الصحي.

ونوه الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة بالجهود التي يبذلها معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس ، في سبيل تطوير الخدمات الصحية في المملكة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية.

يذكر أن المجلس الصحي السعودي يختص بتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم

الخدمات الصحية والجهات ذات العلاقة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وسعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.

// انتهى //

16:20ت م

0142



الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة عبدالله بن صالح الملحم، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انضمام ممثل وزارة العملوالتنمية الاجتماعية إلى عضوية المجلس الصحي السعودي.وأكد الملحم أن هذا القرار يحقق التنسيق والتكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية في العديد من المجالات ذات الأهداف المشتركة، ويرفع جودة العمل بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، مضيفاً أن انضمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى عضوية المجلسسيسهم في زيادة انسجام السياسات والإجراءات بين المجلس والوزارة، ويخدم تنمية القوى العاملة وتطويرها بما يتوافق مع سوق العمل والمشاركة في توطين الوظائف الصحية، وكذلك تنسيق العمل التطوعي في المجال الصحي.ونوه الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة بالجهود التي يبذلها معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس ، في سبيل تطوير الخدمات الصحية في المملكة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية.يذكر أن المجلس الصحي السعودي يختص بتهيئة المقومات والبيئة التنظيمية والمهنية لرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدمالخدمات الصحية والجهات ذات العلاقة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة وسعياً لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتقويم السياسات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.// انتهى //16:20ت م0142

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