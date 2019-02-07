ثقافي / "شرح كتاب الدروس المهمة" .. درس علمي بتعاوني رجال ألمع



محايل 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال المع غدًا, درس علمي بعنوان "شرح كتاب الدروس المهمة" يقدمها محمد بن أحمد أيوب, بجامع ضلاع.

ويأتي الدرس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.

// انتهى //

15:46ت م

0130



محايل 2 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 7 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رجال المع غدًا, درس علمي بعنوان "شرح كتاب الدروس المهمة" يقدمها محمد بن أحمد أيوب, بجامع ضلاع.ويأتي الدرس ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب للعام الحالي.// انتهى //15:46ت م0130

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