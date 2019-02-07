شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس والان مع التفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار, قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، والليث والقنفذة والشعيبة، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

الى ذلك’ نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتضمن التنبيه المدينة المنورة, العلا, ينبع, مهد الذهب, الحناكية, الرايس, بدر, خيبر, العيص, والأجزاء المجاورة