شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يصدر 5 توصيات لتطوير الدمام والان نبدء بالتفاصيل
1. قرار بعدم اعتماد أي نفق داخل الحاضرة إلا بعد عرض المشروع ومبرراته على المجلس للموافقة عليه من عدمه .
2. توصية بالكتابة لأمانة الشرقية بالرغبة ببعث كافة جهود ادارة وحدة التشويه البصري خلاف أعمالها تجاه السيارات التالفة ليستطيع المجلس الاطلاع على جهود الادارة .
3. توصية بأهمية زيارة المواقع الاثرية التي تشرف عليها هيئة السياحة والاثار بالشرقية لتسليط الضوء عليها .
4. توصية بتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة مبنى خاص للجمعية العمومية للذوق العام .
5. توصية بالتحقيق حول تعدي احدى الشركات على شارع بأخذ 7,50 متر منذ عام 1430 هـ ، والعمل على سرعة تطبيق النظام لإنهاء التعدي المشار اليه.
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