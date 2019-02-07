شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الشرقية» يصدر 5 توصيات لتطوير الدمام والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس البلدي بالشرقية مساء امس اجتماعه الدوري بحضور رئيس المجلس عبدالهادي الشمري واعضاء المجلس ، وتضمن الاجتماع قرارات وتوصيات تهم أهالي حاضرة الدمام وهي :

1. قرار بعدم اعتماد أي نفق داخل الحاضرة إلا بعد عرض المشروع ومبرراته على المجلس للموافقة عليه من عدمه .

2. توصية بالكتابة لأمانة الشرقية بالرغبة ببعث كافة جهود ادارة وحدة التشويه البصري خلاف أعمالها تجاه السيارات التالفة ليستطيع المجلس الاطلاع على جهود الادارة .

3. توصية بأهمية زيارة المواقع الاثرية التي تشرف عليها هيئة السياحة والاثار بالشرقية لتسليط الضوء عليها .

4. توصية بتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة مبنى خاص للجمعية العمومية للذوق العام .

5. توصية بالتحقيق حول تعدي احدى الشركات على شارع بأخذ 7,50 متر منذ عام 1430 هـ ، والعمل على سرعة تطبيق النظام لإنهاء التعدي المشار اليه.