شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشدد على الشفافية وسرعة إنجاز القضايا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ، الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة بفرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة, وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.
وأكد المعجب خلال كلمته أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها, وعلى الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم, مؤكداً على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن وفقا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكافة تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.
وأشاد المعجب بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكدا أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل انفاذاً لتوجهات ولاة الأمر .
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