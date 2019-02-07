، بالفيديو.. "متهور الدراجة النارية" في قبضة مرور عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - عرّض نفسه وعابري الطريق للخطر وسيطبق بحقه النظام

ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على قائد دراجة نارية، وهو يقوم بالاستعراض على إطار واحد على الطرق الرئيسة، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه سيتم تطبيق النظام بحقه.

يذكر أن جهود مرور عسير باتت ملحوظة بشكل كبير من خلال ضبط الممارسات الخاطئة من تفحيط وتجاوزات مرورية تعرض عابري الطريق للخطر، ورصدت الكثير من هذه المخالفات وضبطت ممارسيها وإيقاع العقوبات بحقهم.