، "تعليم الرياض" تعلن عن توافر 119 وظيفة حراس أمن للرجال ،

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن توافر 119 وظيفة حارس أمن بالمدارس للرجال، على بند الأجور (فئة أ).
وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقاً طبياً، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.
وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.
ونوّهت إدارة الموارد البشرية بأنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقياً، ولن ينظر إلى أي طلب مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بعد الإعلان عن الوظائف بعشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.
"تعليم الرياض" تعلن عن توافر 119 وظيفة حراس أمن للرجالعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-02-07
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن توافر 119 وظيفة حارس أمن بالمدارس للرجال، على بند الأجور (فئة أ).
وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقاً طبياً، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.
وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.
ونوّهت إدارة الموارد البشرية بأنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقياً، ولن ينظر إلى أي طلب مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بعد الإعلان عن الوظائف بعشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
03:34 PM
التسجيل عبر "ساعد" خلال 10 أيام من الإعلان
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن توافر 119 وظيفة حارس أمن بالمدارس للرجال، على بند الأجور (فئة أ).
وأوضحت إدارة الموارد البشرية أنه يشترط على المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد على 50 عاماً، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الابتدائية، وأن يكون لائقاً طبياً، إضافة إلى اجتياز لمقابلة الشخصية.
وشددت على ألا يكون المتقدم للوظائف قد صدر بحقه حكم شرعي آخر ثلاث سنوات، وألا يكون ممن يصرف له راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما يجب عليه التوقيع على إقرار بممارسة العمل حارسًا للمدرسة ويكون التوجيه حسب الاحتياج، وأن يكون مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد)، وسيتم الاتصال عليه حسب المفاضلة.
ونوّهت إدارة الموارد البشرية بأنه لن ينظر إلى أي طلب تم تسليمه ورقياً، ولن ينظر إلى أي طلب مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) بعد الإعلان عن الوظائف بعشرة أيام، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق.
، "تعليم الرياض" تعلن عن توافر 119 وظيفة حراس أمن للرجال ،
المصدر : الخليج 365
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