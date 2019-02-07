، النائب العام يؤكد: البتّ في قضايا السجناء والموقوفين دون تأخير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد دعم القيادة خلال الاجتماع الدوري لرؤساء فروع النيابة العامة

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم في فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الدوري لرؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان.

ورفع، في بداية الاجتماع، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما الكبير وغير المحدود والمتواصل للنيابة العامة وما تحظى به من اهتمام بالغ للارتقاء بأعمالها، مؤكداً أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري؛ لمناقشة أعمال النيابة العامة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

ونوّه بما تحقق في مسيرة النيابة خلال الفترة الماضية من نقلة نوعية، وإنجازات فريدة في شتى المجالات وخصوصاً في مجال المساءلة في مجال قضايا الفساد بما يحافظ على المال العام ومقدرات الوطن ويحمي نزاهة الوظيفة العامة، وكذلك في مجال التقنية وبرامج التحول الوطني، ومواكبة رؤية المملكة، داعياً إلى مواصلة السير لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

وأكد "المعجب"، خلال كلمته، أهمية أن تقوم الفروع بأعمالها المنوطة بها، مؤكداً على الشفافية في التعامل، والاهتمام بالمراجعين وسرعة إنجاز معاملاتهم واللقاء بهم وسماع ما لديهم.

وشدد على إعمال أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات الدعوى الجزائية وإدارتها بأسلوب ناجز، وتنفيذ أفضل التطبيقات الحديثة في هذا الشأن وفقا لأعلى معايير ومقاييس الجودة الدولية، وتشخيص الواقع وملاءمته وتطويعه لذلك، ووضع خطط استراتيجية شاملة لكل تلك الأعمال وما قد يطرأ عليها من متغيرات.

ولفت إلى دور فروع النيابة العامة في تعزيز الثقافة القانونية والشراكة المجتمعية في ضوء الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الجانب، وفي سبيل الوصول لعدالة جزائية ناجزة يسرة.

وأكد "المعجب" على الاهتمام بقضايا السجناء والموقوفين والبت فيها دون تأخير.

وأشاد بالعلاقة المميزة بين فروع النيابة والجهات الحكومية، مؤكداً أهمية تطويرها وزيادة التواصل فيما يخدم مصلحة العمل إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر وفقهم الله.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، وشكر "المعجب" الجميع على ما يبذلونه من جهد، مذكراً إياهم بالأمانة الجسيمة التي يحملونها والمسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم، وأهمية تضافر الجهود وتوحيد المساعي وتعاضد البُنى وتلاحم المسيرة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في ظل سياسة المتابعة الدورية لسير العمل وبحث المسائل والاستراتيجيات المتعلقة بالفروع وزيارتها، ودعم أعمال النيابة العامة بتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى ومقترحات أصحاب الفضيلة رؤساء الفروع في الميدان.