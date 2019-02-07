، جامعة المؤسس تحتضن مؤتمر "إسهام التقنية في تحقيق رؤية 2030" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشاركة نخبة من كبار المسؤولين بالقطاعات الحكومية والأكاديميين

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز مؤتمراً بعنوان "إسهام التقنية في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، يوم الأحد القادم بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، وذلك تحت رعاية وزير التعليم.

وتشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة والأكاديميين في الجامعات السعودية، كمتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بغرض إلقاء الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بالتقنية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودور الجامعات والمؤسسات في تحقيق هذه الرؤية.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات حوارية رئيسية، تناقش محاور تتعلق برؤية المملكة 2030، وهي التقنيات العسكرية، وتقنية المعلومات، ودور التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتتخلل المؤتمر ورش عمل خاصة بمواضيع تقنية هامة في الآونة الأخيرة، منها ورشة "الهجمات الإلكترونية وتهديدها للأمن الوطني"، وورشة "إنترنت الأشياء"، وورشة "التوجهات الناشئة في مجال التقنية وتطبيقاتها في بيئتي الأعمال والتعليم" يقدمها خبراء في هذا المجالات.

من جانبه، قال عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وعضو اللجنة الإشرافية العليا على المؤتمر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي: اللجنة برئاسة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي، تعمل على التحضير للمؤتمر منذ وقت مبكر لظهوره بشكل يليق بعنوان المؤتمر ومكانة جامعة "المؤسس" وفق توجيهات ومتابعة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأضاف: فكرة المؤتمر برزت من خلال كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وبدعم من إدارة الجامعة التي بدورها قامت بتطوير الفكرة وتوسيع قاعدة المشاركة والتنظيم، ليصبح أول مؤتمر تقوم ثلاث كليات علمية بالتعاون في تنظيمه، وهي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الهندسة.

ودعا "الطلحي" جميع المهتمين والراغبين بالحضور والمشاركة لزيارة الموقع الإلكتروني للمؤتمر عبر الرابط (https://vision2030-kau.org)، للاطلاع على تفاصيل أكثر عن المؤتمر.

وأشار إلى أن المجال متاح للجميع من داخل الجامعة وخارجها لحضور جلسات وورش العمل المصاحبة للمؤتمر.