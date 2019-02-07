، مدير الأمن العام يترأس الاجتماع الأول لقادة قوات أمن العمرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أعلى درجات الخدمة

ترأس مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، صباح اليوم، الاجتماع الأول لقادة قوات أمن العمرة لعام 1440هـ، بمقر الأمن العام بالناصرية، بحضور قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيّد القرني، وكل قيادات قوات أمن العمرة .

استهل الاجتماع بكـلمة لمدير الأمن العام، رحب فيها بكل القادة المشاركين في الاجتماع، ناقلاً لهم تحيات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتمنياته بأن يكون هذا الاجتماع ناجحاً ومنسجماً مع معطياته بما يتوافق مع الدعم اللا محدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، حفظهما الله، لكل قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال الفريق "الحربي": لقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين، وحبانا بخدمة ضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين في ظل الاهتمام والرعاية التي توليها قيادتنا الرشيدة وفقها الله.

وأشار إلى عظم هذه المهمة وحتمية الإعداد المناسب لها، والاستفادة من دروس موسم العمرة الماضي، وشحذ الهمم ومضاعفة الجهود بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق أعلى درجات الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام والمـســجد النبوي الشريف.

وشدد على أهمية أن تبنى كل الخطط مع ما يشهده الحرم المكي وساحاته من توسعة واستشعار عظمة المقصد والمكان، واحتساب الأجر من الله -سبحانه وتعالي- خاصة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا العام سوف يشهد كثافة في أعداد المعتمرين والزوار، ونؤمن بأن علينا أن نضاعف جهودنا لنبقى رمزاً لكرم الضيافة وحسن الوفادة بما يحقق للمعتمرين والمصلين أمنهم وسلامتهم بمشيئة الله.

وقدّم قائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء سعيّد القرني، شرحاً وافياً عن مجمل الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة، معبراً عن اعتزازه بثقة وزير الداخلية، بتعيينه قائداً لقوات أمن الحج والعمرة، سائلاً الله التوفيق، كما شكر مدير الأمن العام على متابعته الدائمة لكل ما يخدم مهمة الحج والعمرة، مؤكداً أن رجال الأمن هم جنود مجندة ورسل سلام لقوافل الزوار والمعتمرين الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة من مشارق الأرض ومغاربها.

وأبان الجوانب التي روعيت في خطة العمرة لهذا العام 1440هـ بحيث تكون منسجمة مع الأعداد المتوقعة والعمل جارٍ الآن لبحث سبل تنفيذها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الموسم فضلاً عن بحث الأنظمة التقنية الخاصة بتقديم الخدمة المثلى لكل الزوار والمعتمرين.