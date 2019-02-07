، استغلها مخالفون.. ضبط مواقع لرمي الدمارات وبيع الأتربة بأبحر ،

محمد بن مسعود - الدمام - سحبت معدات وشاحنات وفرضت الغرامات وفق اللوائح والتنظيمات

نجحت بلدية أبحر الشمالية التابعة لأمانة محافظة جدة في ضبط موقع اتخذه مخالفون لجمع ورمي الدمارات واستغلال الأراضي الفضاء المجاورة لممارسة نشاط بيع الردميات والرمل والخرسانة التي تستخدم في أعمال البناء والتشييد بنطاق البلدية.

وتفصيلاً أوضحت رئيس بلدية أبحر الشمالية سمر عواض السلمي أن الفرق الرقابية رصدت أرضاً مسورة بحاجز مرتفع من الدمارات ومخلفات البناء ومقسمة إلى خمسة أجزاء مستغلة من قبل متعدين عليها يمارسون بيع أنواع التربة المستخدمة في أعمال البناء والتشييد مثل (الخرسانة، الرمل، الردميات).

وأضافت "السلمي": البلدية رصدت أعمال ردم ورمي مخلفات البناء والدمارات بالأراضي الفضاء المجاورة بكميات كبيرة، وجرى ضبط وسحب معدات وشاحنات من الموقع شملت ثلاثة شيولات وثمان شاحنات ودينا ومركبة خاصة، وألزمت البلدية ملاكها بمراجعة الفرع وتنظيف كامل الأرض والأراضي المجاورة مع فرض الغرامات المترتبة على النشاط المخالف للأنظمة والتعليمات.

يذكر أن أمانة محافظة جدة تستهدف إزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء ضمن 16 عنصراً من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري والتي يجري رصدها ومعالجتها في إطار مشروع ميداني لـ"مسح وتخطيط أحياء مدينة جدة في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة".