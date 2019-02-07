، "أمانة مكة" تنفذ مشاريع إنارة في عدد من مخططات ولي العهد ،

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شرعت إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة بمخططات ولي العهد "2، 3" بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى.
وقامت إدارة الإنارة بتركيب "581" عامود إنارة بارتفاع "12" م و"1162" فانوس ليد بقدرة "249" واط و"14" لوحة توزيع بقدرة "200" أمبير، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول "26500" - م "35" ملم.
ويجري العمل على الرفع باحتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، وتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.
وكانت "الخليج 365" قد رفعت عددًا من المطالبات ناشد فيها أهالي مخططات ولي العهد "١،٢،٣،٤"، كما تناولت "الخليج 365" تلك المطالب في تقريرها بعنوان "أهالي مخططات ولي العهد بدون مركز صحي ومدرسة واحدة للبنين والبنات".
ودعا الأهالي إلى سرعة إكمال السفلتة والإنارة لبقية شوارع المخطط، مثمنين تجاوب الأمانة مع مطالبهم .
"أمانة مكة" تنفذ مشاريع إنارة في عدد من مخططات ولي العهدأحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-07
شرعت إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة بمخططات ولي العهد "2، 3" بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى.
وقامت إدارة الإنارة بتركيب "581" عامود إنارة بارتفاع "12" م و"1162" فانوس ليد بقدرة "249" واط و"14" لوحة توزيع بقدرة "200" أمبير، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول "26500" - م "35" ملم.
ويجري العمل على الرفع باحتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، وتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.
وكانت "الخليج 365" قد رفعت عددًا من المطالبات ناشد فيها أهالي مخططات ولي العهد "١،٢،٣،٤"، كما تناولت "الخليج 365" تلك المطالب في تقريرها بعنوان "أهالي مخططات ولي العهد بدون مركز صحي ومدرسة واحدة للبنين والبنات".
ودعا الأهالي إلى سرعة إكمال السفلتة والإنارة لبقية شوارع المخطط، مثمنين تجاوب الأمانة مع مطالبهم .
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
02:51 PM
الأهالي ثمّنوا التجاوب.. ويترقبون استكمال السفلتة والإنارة
شرعت إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مشروع إنارة الشوارع الرئيسة بمخططات ولي العهد "2، 3" بمكة المكرمة ضمن المرحلة الأولى.
وقامت إدارة الإنارة بتركيب "581" عامود إنارة بارتفاع "12" م و"1162" فانوس ليد بقدرة "249" واط و"14" لوحة توزيع بقدرة "200" أمبير، بالإضافة إلى تمديد كايبل كهربائية بطول "26500" - م "35" ملم.
ويجري العمل على الرفع باحتياجات الإنارة لمخططات ولي العهد الأخرى، وتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.
وكانت "الخليج 365" قد رفعت عددًا من المطالبات ناشد فيها أهالي مخططات ولي العهد "١،٢،٣،٤"، كما تناولت "الخليج 365" تلك المطالب في تقريرها بعنوان "أهالي مخططات ولي العهد بدون مركز صحي ومدرسة واحدة للبنين والبنات".
ودعا الأهالي إلى سرعة إكمال السفلتة والإنارة لبقية شوارع المخطط، مثمنين تجاوب الأمانة مع مطالبهم .
، "أمانة مكة" تنفذ مشاريع إنارة في عدد من مخططات ولي العهد ،
المصدر : الخليج 365
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