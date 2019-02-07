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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 3319 قرصاً و27731 جراماً و12 أمبولةً و58 حقنةً لمستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومنتجات صحية منتهية الصلاحية ومخزّنة في ظروف غير مناسبة وغير مدرجة لدى الهيئة، بأحد النوادي الرياضية بمدينة الرياض؛ استجابةً لبلاغ مواطن لمركز الاتصال الموحد للهيئة "19999".
جاء ذلك بعدما نفذت فرق التفتيش الحملة على النادي الرياضي، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
وجاء هذا البلاغ تزامنًا مع حملة الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الهيئة بالمنطقة.
بلاغ ينتهي بضبط مستحضرات صيدلانية مخالفة في نادٍ رياضي بالعاصمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 3319 قرصاً و27731 جراماً و12 أمبولةً و58 حقنةً لمستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومنتجات صحية منتهية الصلاحية ومخزّنة في ظروف غير مناسبة وغير مدرجة لدى الهيئة، بأحد النوادي الرياضية بمدينة الرياض؛ استجابةً لبلاغ مواطن لمركز الاتصال الموحد للهيئة "19999".
جاء ذلك بعدما نفذت فرق التفتيش الحملة على النادي الرياضي، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
وجاء هذا البلاغ تزامنًا مع حملة الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الهيئة بالمنطقة.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
02:46 PM
فرق تفتيش "الغذاء والدواء" وجدت أقراصًا وحقنًا ومنتجات منتهية الصلاحية
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 3319 قرصاً و27731 جراماً و12 أمبولةً و58 حقنةً لمستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومنتجات صحية منتهية الصلاحية ومخزّنة في ظروف غير مناسبة وغير مدرجة لدى الهيئة، بأحد النوادي الرياضية بمدينة الرياض؛ استجابةً لبلاغ مواطن لمركز الاتصال الموحد للهيئة "19999".
جاء ذلك بعدما نفذت فرق التفتيش الحملة على النادي الرياضي، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة.
وجاء هذا البلاغ تزامنًا مع حملة الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الهيئة بالمنطقة.
، بلاغ ينتهي بضبط مستحضرات صيدلانية مخالفة في نادٍ رياضي بالعاصمة ،
المصدر : الخليج 365
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