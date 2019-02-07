محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الإسكان: المدة النظامية تنتهي في 29 جمادى الآخرة أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تبقي 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. وأعلنت الوزارة عبر حساب الأراضي البيضاء في "تويتر" أن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة. ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض. 28 يوماً متبقية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-07 أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تبقي 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. وأعلنت الوزارة عبر حساب الأراضي البيضاء في "تويتر" أن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة. ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض. 07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440 02:31 PM وزارة الإسكان: المدة النظامية تنتهي في 29 جمادى الآخرة وزارة الإسكان: المدة النظامية تنتهي في 29 جمادى الآخرة أعلنت وزارة الإسكان اليوم عن تبقي 28 يوماً عن نهاية الفترة النظامية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض. وأعلنت الوزارة عبر حساب الأراضي البيضاء في "تويتر" أن المدة النظامية للسداد تنتهي يوم 29 جمادى الآخرة. ويترتب على عدم سداد رسوم الأراضي البيضاء خلال الفترة المحددة للسداد فرض مخالفة تأخير تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض. ، 28 يوماً متبقية لسداد رسوم الأراضي البيضاء في الرياض ،

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