توقع خبير الأرصاد حسن كراني حالة تراكم رعدي ممطر تشهدها عدة مناطق في المملكة، مشيراً إلى تهيؤ الفرصة لأمطار رعدية وبرد ورياح. وقال عبر حسابه في “تويتر”: “تراكم رعدي ممطر على منطقة تبوك وسواحلها، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة وسواحلها وسواحل مكة المكرمة، شمال القصيم، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية + برد + رياح هابطة + احتمالية انعدام أو شبه انعدام للرؤية.. وبوابة تبوك تستعد لاستقبال زائر قطبي مع فجر السبت”.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عضو تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني: “يتقدم المنخفض الجوي فجر هذا اليوم نحو بلادنا وهو يؤثر على أقصى منطقتي تبوك والحدود الشمالية يرافقه سحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر، ومتوقع توسّع الحالة الممطرة -بإذن الله- لتشمل معظم مدن تبوك ثم الشمالية ثم الجوف فالمدينة بأمطار من خفيفة إلى غزيرة”.

وأضاف: “أهل منطقة الرياض ومنها العاصمة الرياض، أبشروا بالأمطار من خفيفة إلى شبه غزيرة في الحالة الممطرة الارتدادية من السبت إن شاء الله، البداية من شمال وغرب منطقة الرياض ثم الرياض فيما بعد، متوقع موجة برد متوسطة القوة الأسبوع القادم”.

كانت هذه تفاصيل خبر زائر قطبي يحل بالمملكة والبشرى للرياض.. تراكم رعدي وأمطار مهيأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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