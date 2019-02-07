زار مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس أمس (الأربعاء)، الطالب الذي تعرّض لطعن داخل حافلة المدرسة أثناء عودته لمنزله بمحافظة العارضة يوم الإثنين الماضي. ونقل الأحوس تحيات واطمئنان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال زيارته للطالب في مستشفى أبو عريش، مؤكداً أن إدارته سيكون لها موقف حازم وصارم في تطبيق الأنظمة دون أي تهاون حفاظاً على سلامة الطلاب.

وأضاف وفقاً لـ “عاجل”، أن هناك لجنة خاصة تتابع مجريات التحقيق؛ لمعرفة الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الانتهاء منها، مشدداً على أنه ستتم محاسبة المقصّرين لو ثبت ضلوع أحد منسوبي المدرسة في الأمر.

من جانبه، قدّم ولي أمر الطالب شكره لوزير التعليم ومدير تعليم جازان على مشاعرهم الطيبة، وحرصهم على صحة وسلامة ابنه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مدير تعليم جازان يزور الطالب المطعون داخل حافلة ويتوعد بمحاسبة المقصّرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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