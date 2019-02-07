بالصور.. عملية جراحية معقدة تنقذ حياة امرأة توقف قلبها بالطائف

أسهم الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة امرأة أُدخلت لقسم الطوارئ بعد توقف القلب لديها، مما استدعى عمل إنعاش قلبي رئوي وإجراء تدخل جراحي عاجل.

وكانت المرأة قد أُحضرت محوَّلة من أحد المستشفيات، وهي تعاني من متلازمة «تيرنر» التي تنتج نتيجة فقدان بشكل جزئي أو كلي لـ«الكروموسوم x»، مما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الطبية ومشكلات النمو، إضافة إلى تقوس بالعمود الفقري وارتفاع ضغط الدم الرئوي، كما كانت المرأة مصابة بالتهاب رئوي حاد مع أزمة ربو.

وأجريت العملية الجراحية عن طريق وضع أنبوب تنفس صناعي بصعوبة بالغة؛ نظرًا لتقوس مجرى التنفس وقصر الرقبة لدى المريضة، مما استدعى عمل شق حنجري ووضع الأنبوب مباشرة في القصبة الهوائية لحماية مجرى التنفس لديها، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي يوجد به 500 سرير، ويضم تخصصات متعددة ينفرد بها على مستوى مستشفيات الطائف.

ويهدف المستشفى إلى التميز في تقديم جودة عالية من الرعاية الصحية المتخصصة والخدمات التعليمية المتناسبة مع المعايير العالمية، وأن يكون مستشفى مرجعيًا تعليميًا يقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة والخدمات التعليمية بجودة رعاية طبية ومُرضية للمرضى وذويهم ولجميع المراجعين.