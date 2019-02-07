السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة ترفع جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة



المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

رفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مستوى جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة، بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة, بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

ونشرت أمانة المنطقة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي, الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار، وذلك تطبيقاً لخطة عمل مسبقة, حيث تأتي الخطة على عدة مراحل, تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسة والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين, والمرحلة الثانية تُعنى باستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات.

وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات, والتواصل عبر مركز طوارئ الأمانة " 940 " أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب " 0548990940 ".

// انتهى //

15:12ت م

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المدينة المنورة 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرفعت أمانة منطقة المدينة المنورة مستوى جاهزيتها للحالة المطرية المتوقعة، بالاستعداد المبكر لصيانة ونظافة شبكات تصريف مياه الأمطار القائمة, بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والآليات لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.ونشرت أمانة المنطقة ممثلة ببلدياتها الفرعية والضواحي, الفرق الميدانية في المواقع المحددة مسبقاً لتجمع مياه الأمطار، وذلك تطبيقاً لخطة عمل مسبقة, حيث تأتي الخطة على عدة مراحل, تشمل المرحلة الأولى سرعة الإنجاز خلال الساعات الأولى من فتح الطرق الرئيسة والفرعية بأسرع ما يمكن وتسهيل حركة السير للمواطنين, والمرحلة الثانية تُعنى باستكمال أعمال النظافة التي خلفتها الأمطار وإنهاء جميع الملاحظات.وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات, والتواصل عبر مركز طوارئ الأمانة " 940 " أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " أو عبر الرقم المخصص لاستقبال بلاغات الواتساب " 0548990940 ".// انتهى //15:12ت م0116

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