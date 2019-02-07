السعودية اليوم / محافظ القريات يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني



القريات 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

رأس محافظ القريات رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية عبدالله بن صالح الجاسر بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية, بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وبدء الاجتماع بكلمة لمحافظ القريات رحب فيها بالحضور, مؤكداً دور اللجنة, فيما أسند إليها من مهام وواجبات.

بعد ذلك, جرى مناقشة جدول الأعمال ومنها وضع سد وادي حصيدة الغربية, واستعداد الجهات للحالة المطرية القادمة على المحافظة, وكذلك تحقيق التعاون وتوحيد الجهود وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة، والتأكد من جاهزية خطة الطوارئ تحسباً للحالة المطرية المتوقعة, وكذلك تجهيز المعدات للطوارئ وعمل تدعيم على مسار العقم الترابي من الجهة الشرقية لوادي حصيدة.

وفي نهاية الاجتماع, حث المحافظ الجاسر الجميع على تضافر الجهود أثناء الحالة المطرية.

// انتهى //

15:12ت م

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القريات 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسرأس محافظ القريات رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية عبدالله بن صالح الجاسر بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة اليوم, اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية, بحضور جميع الأعضاء من الإدارات الحكومية ذات العلاقة.وبدء الاجتماع بكلمة لمحافظ القريات رحب فيها بالحضور, مؤكداً دور اللجنة, فيما أسند إليها من مهام وواجبات.بعد ذلك, جرى مناقشة جدول الأعمال ومنها وضع سد وادي حصيدة الغربية, واستعداد الجهات للحالة المطرية القادمة على المحافظة, وكذلك تحقيق التعاون وتوحيد الجهود وفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل جهة، والتأكد من جاهزية خطة الطوارئ تحسباً للحالة المطرية المتوقعة, وكذلك تجهيز المعدات للطوارئ وعمل تدعيم على مسار العقم الترابي من الجهة الشرقية لوادي حصيدة.وفي نهاية الاجتماع, حث المحافظ الجاسر الجميع على تضافر الجهود أثناء الحالة المطرية.// انتهى //15:12ت م0115

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