السعودية اليوم / نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل أعضاء المجلس البلدي بالأحساء

الرياض 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمكتبه بمقر المجلس اليوم وفداً من أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الأحساء برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.وفي بداية الاستقبال رحب معالي نائب رئيس بوفد المجلس البلدي لأمانة منطقة الأحساء، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في خدمة التنمية.بدوره قدم رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي شكره وتقديره لمجلس الشورى، منوهاً بالجهود التي يقوم بها المجلس.من جانب آخر عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق في مقر المجلس بالرياض، اجتماعاً مع أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الأحساء برئاسة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي.واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات والمحاور المهمة والصعوبات والتحديات تواجه المجالس البلدية، إلى جانب التأكيد على دور المجالس البلدية في مختلف المناطق للقيام بدور فاعل أكبر في مراقبة أعمال البلديات، والسعي ليكون المجلس البلدي شريكاً في التنمية.يذكر أن الاجتماع شهد مشاركة أعضاء المجلس البلدي بالأحساء نائب رئيس المجلس مصطفى بن علي الحميد، وأمين المجلس أحمد بن إبراهيم الهاشم، وشاكر بن سلمان العليو، ويونس عدنان الهاشم، وعبد العزيز بن عبد اللطيف المخايطة، والحميدي بن غياض العنيزي، وعبد الجليل بن سلمان النصير، وعبد اللطيف بن عبد الله العرفج، ومحمد بن حزام العتيبي، وعبد الهادي بن علي الغافلي، وبدر بن محمد الجاسم، ومعصومة بنت عبد المحسن العبد الرضا، وسناء بنت عبد اللطيف الحمام، فيما قام الوفد الزائر بجولة داخل أروقة المجلس المختلفة شملت القاعة الكبرى، وقاعة جلسات المجلس الرئيسة.// انتهى //14:49ت م0107